Jujuy compartirá experiencias de ordenamiento territorial en «Encuentros Urbanísticos» de la FADU-UBA

Con experiencias de Ordenamiento Territorial, Jujuy participará en el ciclo que aporta a la investigación «Interdiseño para el Desarrollo Urbano Sustentable».

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) de Jujuy, participará este jueves 4 de junio del ciclo “Encuentros Urbanísticos con Brújulas”, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Será mediante la disertación de Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, quien compartirá la conferencia con el director del Instituto de Investigación en Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Marcelo Altamirano, y Santiago Federico, arquitecto con formación en gestión ambiental y ciencia de datos.

Jujuy, con aportes en una herramienta federal

En la oportunidad, Cazón expondrá sobre temas vinculados a la gestión territorial y las oportunidades de planificación para los municipios de la provincia. “Para la disertación, tomé como base las experiencias derivadas de la aplicación de la Ley 6099/18 de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo, así como los que procedimientos que trabajamos y hemos establecido desde la SECOTyH en Jujuy”, expresó el secretario.

Asimismo, señaló que estos lineamientos “definen desde la gestión cotidiana criterios para orientar el desarrollo urbano y territorial, promoviendo acciones e intervenciones territoriales acordes a la planificación, la protección ambiental y el acceso a infraestructura básica”.

Cazón también destacó que el trabajo técnico desarrollado por la SECOTyH permite contar con información detallada sobre la planificación de lotes, espacios verdes y las condiciones particulares de cada sector y barrio, “lo que enriquece tanto el trabajo de la provincia como el de los gobiernos municipales en virtud de un mismo objetivo”, manifestó.

La invitación a participar de este evento representa un reconocimiento al trabajo que lleva adelante la provincia en materia de planificación urbana y territorial, en el marco de “La Brújula de la Planificación Urbana Habitacional”, un instrumento participativo orientado a medir en distintos territorios el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en barrios populares a través de la participación de las y los vecinos, impulsado mediante el programa de investigación Interdiseño para el Desarrollo Urbano Sustentable (IDUS), de la FADU-UBA.

Encuentros Urbanísticos con Brújula, este jueves

El encuentro se realizará de manera virtual y será el próximo 4 de junio.

La participación es libre y gratuita, y sólo requiere inscripción previa mediante formulario digital, al que podrá accederse a través del código QR disponible en el flyer de difusión, o ingresando haciendo CLICK AQUÍ.