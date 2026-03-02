Microsoft, Amazon y Google pactan con Trump desarrollar su propia red eléctrica para sostener la IA

Microsoft, Amazon y Google acordaron esta semana con la administración de Donald Trump operar su propia red eléctrica para nuevos centros de datos de Inteligencia Artificial.

El compromiso implica infraestructuras de transmisión y distribución dedicadas, separadas del sistema general, no solo inversión en generación. La decisión responde a una previsión concreta: los centros de datos podrían concentrar el 12% del consumo eléctrico de EE. UU. en 2028, frente al 4% reciente, con riesgo de presión directa sobre el precio de la luz y sobre la factura doméstica.

Intensificación estructural de la demanda eléctrica digital

El denominado Ratepayer Protection Pledge parte de una constatación técnica: la IA requiere suministro continuo, potencia firme y control operativo sobre la entrega de energía. Según la Casa Blanca, las compañías “construirán, traerán o comprarán su propio suministro energético” para nuevos centros, lo que en la práctica implica redes dedicadas que conecten generación y consumo sin depender plenamente de la infraestructura pública. La relación entre inteligencia artificial y energía deja así de ser un debate teórico para convertirse en planificación industrial.

Aunque optaran por abastecerse exclusivamente del sistema existente, este necesitaría inversiones multimillonarias en líneas, subestaciones y capacidad base para absorber el crecimiento previsto sin riesgo de corte de luz en regiones tensionadas. La contratación de 10 gigavatios nucleares en un año confirma que la disponibilidad de energía firme ya condiciona el despliegue de capacidad computacional.

Blindaje del consumidor y nuevas asimetrías competitivas

El acuerdo pretende limitar el impacto del auge digital sobre el mercado energético y contener la volatilidad que caracteriza al actual mercado energético. Al operar redes propias, las tecnológicas reducirían su exposición a congestiones regionales y evitarían competir por capacidad en momentos críticos.

Operar redes eléctricas propias reduce la exposición a congestiones del sistema público y a picos de demanda regionales.

La desconexión parcial del mercado mayorista disminuye el riesgo de trasladar tensiones de precios a la tarifa doméstica.

La menor competencia por capacidad en momentos críticos reduce la probabilidad de episodios de corte de luz en zonas saturadas.

Sin embargo, la creación de infraestructuras paralelas introduce interrogantes regulatorios relevantes. A medida que la demanda digital aumenta, el debate sobre cómo reducir el consumo energético en otros sectores gana peso para equilibrar el sistema sin distorsionar señales de inversión.

Ventaja estratégica y control vertical de la infraestructura

Para las Big Tech, la energía se ha convertido en el principal cuello de botella de la carrera por la IA. La posibilidad de “enchufarse” a su propia red reduce incertidumbre operativa y elimina dependencias externas en el escalado de modelos cada vez más exigentes.

Controlar generación, transporte y consumo dentro de un mismo perímetro corporativo redefine la ventaja competitiva. En el binomio entre desarrollo tecnológico y suministro eléctrico, la integración vertical no es solo una respuesta a la saturación potencial de la red pública, sino una palanca estructural que puede consolidar el liderazgo y elevar las barreras de entrada en el sector.

