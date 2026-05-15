Con la mira en Temperley, el “Lobo” decidido a ratificar su liderazgo

Gonzalo Gómez, arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, analizó el nuevo desafío del equipo de cara al partido ante Temperley, señalando que se trata de “una buena oportunidad para volver a sumar de a tres”.

«Los números están reflejando nuestro buen desempeño en el torneo”, indicó para luego remarcar que la posición del albiceleste en lo más alto de la Zona B es producto del «duro trabajo de todos los días».

“Sabemos cuál es nuestro objetivo y tenemos que seguir por el mismo camino”, expresó y señaló que “en este torneo podemos perder algún partido, porque la categoría es dura”, pero subrayó que el plantel “no se relaja y quiere sostener su ubicación en la tabla”.

Con respecto a la preparación para el partido de este domingo, Gómez explicó que “nos enfocamos plenamente en nosotros, más allá de quien sea el rival” e hizo énfasis en que “sin importar los resultados, trabajamos de la misma manera, manteniendo la inteligencia y la intensidad, cuidando nuestra identidad de juego”.

Asimismo, puso en alza la ventaja que saca Gimnasia en condición de local, subrayando que “estamos haciendo un buen torneo cuando jugamos en casa”. “Que la gente siga confiando en este equipo, que viene haciendo bien las cosas”, agregó.

Por otra parte, llamó a los hinchas a “seguir acompañando como lo están haciendo». «Fue espectacular verlos en Tucumán y eso es importante para nosotros, porque también dependemos de su apoyo», sostuvo. «Sigan confiando en este equipo”, concluyó Gómez.