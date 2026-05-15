FLUX: Realidad aumentada quedó inaugurada en el Cabildo de Jujuy

La muestra FLUX: Realidad aumentada del artista jujeño Félix González combina arte y tecnología en el Festival Cine de las Alturas.

La tecnología y el arte contemporáneo se combinaron este jueves en el Cabildo de Jujuy con la inauguración de “FLUX: Realidad aumentada”, una muestra del artista jujeño Félix González que incorpora herramientas digitales aplicadas a las artes visuales.

La actividad formó parte de la segunda jornada del Festival Internacional Cine de las Alturas y se desarrolló en el Salón Pachamama, donde el público pudo interactuar con las obras a través de teléfonos celulares, accediendo a animaciones, sonidos y elementos tridimensionales superpuestos sobre las pinturas.

Durante la inauguración, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó la continuidad de las políticas culturales de la provincia y el crecimiento del festival a nivel nacional.

La muestra permanecerá abierta al público de manera permanente en el horario habitual del Cabildo, de 9 a 20 horas hasta el próximo viernes 5 de junio.

Realidad aumentada y el crecimiento cultural

“En un momento donde los presupuestos están ajustados en distintos lugares del país, Jujuy sigue apostando a poner a la cultura y al festival en lo más alto”, expresó Posadas, quien además aseguró que Cine de las Alturas “ya representa el tercer festival más importante de la Argentina”.

El funcionario también remarcó la agenda cultural y turística prevista para las próximas semanas en la provincia, con actividades vinculadas a gastronomía, museos, literatura y patrimonio cultural.

La inauguración contó con la presencia de la productora general del Festival Cine de las Alturas, Soledad San Julián; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el secretario de Cultura, José Bárcena; la directora del Cabildo, Nadia Serrano Antar; y el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), Patricio Artero, quienes acompañaron la apertura de la muestra y las actividades del festival.