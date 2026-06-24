Señalan que Jujuy redujo la desocupación al 2% y quedó por debajo del promedio laboral del NOA

En la provincia de Jujuy, entre la ciudad Capital y la ciudad de Palpalá bajó su tasa de desempleo del 3,1% al 2% durante el primer trimestre de 2026. El indicador se ubicó por debajo de la media regional y muy lejos del promedio nacional informado por el INDEC.

El mercado laboral de Jujuy mostró una mejora durante el primer trimestre de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación en el aglomerado urbano entre San Salvador de Jujuy y Palpalá descendió del 3,1% al 2% respecto del mismo período del año anterior, consolidando una evolución positiva en uno de los principales indicadores económicos de la provincia.

La cifra adquiere relevancia al compararla con el escenario nacional. El desempleo en Argentina se ubicó en el 7,8%, apenas por debajo del 7,9% registrado un año atrás. Esto representa alrededor de 1,1 millones de personas sin trabajo en los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo.

Dentro del Norte Grande, Jujuy se posicionó entre los distritos con mejor desempeño laboral. El promedio de desocupación de la región Noroeste alcanzó el 4,9%, más del doble del nivel registrado entre San Salvador de Jujuy y Palpalá.

Los datos muestran comportamientos diversos en la región. En Gran Catamarca la desocupación subió del 4,2% al 4,9%, mientras que en La Rioja pasó del 3,8% al 6,1%. En el Gran Tucumán-Tafí Viejo el indicador descendió del 7,6% al 7,1%, y en Salta bajó del 5,9% al 5,4%.

Santiago del Estero-La Banda volvió a exhibir uno de los mejores registros del país con una tasa de apenas 0,7%, frente al 1% del mismo período del año anterior.

A nivel nacional, el informe del INDEC también reflejó desafíos persistentes para el mercado laboral. La informalidad alcanzó el 44,2%, el nivel más alto de los últimos años, lo que implica que cerca de seis millones de trabajadores desarrollan sus actividades sin acceso pleno a derechos laborales ni cobertura de seguridad social.

Especialistas sostienen que la mejora en los indicadores de desempleo convive con una creciente precarización laboral. En ese sentido, el investigador Luis Campos señaló que el mercado continúa ajustándose más por la calidad de los puestos de trabajo que por la cantidad. Por su parte, el economista Aldo Abram consideró que la leve reducción de la desocupación podría anticipar una recuperación gradual del empleo durante el resto de 2026.

En este contexto, la evolución registrada en Jujuy representa una señal favorable para la actividad económica provincial. La reducción del desempleo permite mostrar un escenario más sólido que el promedio regional y nacional, en un año en el que la generación de empleo seguirá siendo uno de los principales desafíos para las economías del norte argentino.

(InfoNegocios)