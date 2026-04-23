Con 400 participantes, arranca la Liga Provincial de Inclusión Deportiva en San Pedro

El lanzamiento de la competencia contará con la participación de unas 400 personas, de toda la provincia de Jujuy.

Este viernes, desde las 8:30, el Gobierno de la Provincia dará inicio a una nueva edición de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva en el predio La Mielera, en la ciudad de San Pedro de Jujuy, con la participación estimada de alrededor de 400 personas de distintos puntos del territorio.

La jornada inaugural reunirá a delegaciones provenientes de Abra Pampa; Perico; El Carmen; Libertador General San Martín; San Salvador de Jujuy; La Mendieta; La Esperanza y Monterrico, entre otras localidades, con expectativas de sumar más instituciones a esta propuesta inclusiva.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Deportes y se enmarca en las políticas públicas orientadas a promover el acceso al deporte para personas con discapacidad, generando espacios de encuentro, recreación e integración en toda la provincia.

Articulación por la inclusión

Al respecto, la coordinadora Educacional y Médica del Deporte, Aldana Noseda, explicó: “Se eligió nuevamente San Pedro como punto de inicio por el trabajo articulado y por contar con un espacio adecuado en el marco de las políticas deportivas, que nos permite alojar y brindar servicios a las personas con discapacidad”.

Asimismo, anticipó la participación de «alrededor de 400 personas de diferentes puntos de la provincia”. En cuanto al acompañamiento local, valoró: “es muy importante el trabajo del municipio de San Pedro de Jujuy, a través del intendente Julio Bravo, que brinda el espacio y toda la logística necesaria para albergar la primera fecha”.

Finalmente, remarcó que “la Liga tiene varias temporadas y mantiene el objetivo de crear espacios donde, una vez al mes, las instituciones que trabajan con personas con discapacidad puedan encontrarse, recrearse y vincularse entre sí”.

Durante la jornada se desarrollarán competencias de bochas adaptadas, atletismo, hockey, fútbol 7 y newcom.