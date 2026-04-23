Rinconada consolidó un espacio de participación activa para personas mayores

Con participación de más de un centenar de asistentes, la jornada promovió inclusión, vínculos comunitarios y bienestar integral mediante actividades recreativas y formativas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la dirección General de Personas Mayores, participó del 2º Encuentro de Personas Mayores, organizado por la Comisión Municipal de Rinconada.

Fueron parte de la jornada delegaciones provenientes de Ciénaga de Pozuelos, Laguna de Pozuelos, Pan de Azúcar, Casa Colorada, Pucará, Rinconada, Huancar y Abra Pampa.

Al respecto, Silvia Facttori, coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores expresó que “en el marco de este importante encuentro de Personas Mayores, acompañando la jornada en territorio, se consolidó un espacio clave para promover la inclusión, el ejercicio de derechos y la participación activa en la comunidad. El objetivo principal es fortalecer los vínculos, prevenir el aislamiento y generar espacios sostenidos donde cada persona pueda sentirse parte”.

Participación activa

Se desarrollaron diversas actividades orientadas al bienestar integral. Por su parte la Coordinación de Promoción de Derechos de Personas Mayores del Ministerio, brindó el taller “Reconociéndome”, a cargo de Ana Laura Aristimuño, integrante del equipo técnico. Además hubo juegos recreativos y espacios de intercambio cultural, tanto individuales como grupales. También incluyó una visita por el pueblo y finalizó con un almuerzo compartido.

La jornada de carácter deportivo, educativo, social y cultural, se realiza una vez al año, consolidándose como un espacio fundamental de integración y promoción de una vida activa y saludable. Desde la Dirección de Personas Mayores destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando que se trata de un evento rico en valores, que fomenta la participación, el encuentro y la construcción de mejores expectativas de vida para las personas mayores.