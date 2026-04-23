Ley Mica Ortega: Jujuy fortalece políticas públicas para prevenir el grooming en entornos digitales

El programa tiene el objetivo de fortalecer la detección temprana, la prevención y el uso seguro de entornos digitales en todo el territorio provincial.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la presentación del Programa Provincial de Sensibilización, Prevención y Concientización sobre Grooming, en el marco de la implementación de la Ley Nacional N.º 27.590, conocida como Ley Mica Ortega, a la cual la provincia adhirió.

La actividad contó con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, organismos provinciales y municipales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes estudiantiles, consolidando un enfoque interinstitucional para el abordaje de esta problemática.

La jornada coincidió con el aniversario del femicidio de Micaela Ortega, una fecha que interpela a la sociedad en su conjunto y refuerza la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

En esta línea, el programa prevé instancias de capacitación destinadas a equipos técnicos, docentes y comunidades educativas, así como acciones de sensibilización orientadas a familias y estudiantes, con el objetivo de fortalecer la detección temprana, la prevención y el uso seguro de entornos digitales en todo el territorio provincial.

Un Estado comprometido con la prevención del grooming

Durante el acto, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, expresó: “Estamos frente a una problemática que requiere una respuesta urgente y comprometida. Las niñas, niños y adolescentes hoy están expuestos a nuevas formas de violencia en entornos digitales, y no podemos minimizarlo».

«No se trata de hechos aislados, sino de situaciones que vulneran derechos y exigen políticas públicas firmes y sostenidas. Cada niña, niño y adolescente tiene derecho a estar protegido, también en el ámbito digital», afirmó.

En ese sentido, recalcó que «como Estado, tenemos la responsabilidad de generar herramientas de prevención y promover un uso seguro de la tecnología, con el compromiso de toda la sociedad”.

Asimismo, se proyectaron materiales audiovisuales con testimonios de referentes en la temática, entre ellos Mónica Cid, madre de Micaela Ortega, y Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, quienes aportaron su mirada sobre los desafíos actuales en materia de prevención.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Sergio Vidaurre, sostuvo: “Este programa es un paso clave para fortalecer la prevención y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A partir de la adhesión a la Ley Mica Ortega, la provincia consolida una estrategia integral que promueve la concientización y el uso seguro de las tecnologías, frente a una problemática que exige respuestas permanentes del Estado.”