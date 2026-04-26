En barrio Gorriti: Un «trapito» le robó el celular a un hombre que dormía en la plaza y terminó detenido

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron esta madrugada a un sujeto de 34 años tras un robo en flagrancia.

El hecho ocurrió a las 05:20 horas en la intersección de las avenidas Éxodo y Pueyrredón, donde las cámaras de seguridad captaron al delincuente (conocido en la zona como «trapito») sustrayendo un teléfono a un hombre que dormitaba en un banco de la plazoleta.

​Tras el alerta de la Torre de Monitoreo del 911, los agentes de civil interceptaron al sospecho el cual negó el robo pero testigos informaron que minutos antes les había ofrecido un celular en la puerta de un conocido pub del sector.

Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados hallaron el dispositivo oculto entre latas metálicas.

​El delincuente, con domicilio en el barrio Almirante Brown, fue trasladado a la Seccional 2da., mientras que el damnificado, un vecino de Campo Verde, radicó la denuncia correspondiente.

Gracias a la rápida intervención de efectivos de la Unidad Regional 1, se logró recuperar y devolver el teléfono sustraído.