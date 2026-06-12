El intendente Jorge recibió al embajador de la India y lo distinguió como Visitante Ilustre de la ciudad

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió la visita protocolar del embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, en un encuentro que fortaleció los vínculos institucionales, culturales y de cooperación entre ambas naciones. En la oportunidad, el Municipio hizo entrega de un decreto que lo declara Visitante Distinguido de San Salvador de Jujuy, en reconocimiento a su destacada labor diplomática y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “es muy importante aparecer en el mapa en las relaciones mundiales. Esta visita no hace más que reflejar el interés de India, que está sorprendiendo al mundo con su desarrollo tecnológico, su vanguardia en cuanto a potencia, no solo por su población, sino también por su desarrollo en tecnología”.

Asimismo, destacó el valor simbólico e histórico de la visita del representante diplomático, “que esté el embajador aquí en Jujuy, no es un tema menor, viene de un país que está sorprendiendo al mundo y que también nos da un ejemplo, fundamentalmente con esa presencia extraordinaria de Mahatma Gandhi, que transformó un país entero, colonizado por los ingleses, y con una revolución en paz con todo un pueblo detrás, que posibilitó tener una república que está totalmente consolidada y de caras a buscar soluciones para un pueblo sufrido, pero que lucha y permanentemente tiene la vista en la superación colectiva, que es muy solidaria y muy interesante en cuanto a su evolución. Así que más que contentos con esta visita, que no va a ser la última”.

Por su parte, el embajador Ajaneesh Kumar, destacó las potencialidades de la provincia y el interés de la India en profundizar los lazos de cooperación con la región, “la provincia de Jujuy es una provincia muy importante, especialmente en rubros que el mundo está buscando hoy como minería, y la India es la democracia más grande del mundo, con más de mil millones de habitantes. Entonces tenemos una política de generar un mundo limpio, un país que no tiene polución, que está en avance constante con los desafíos de ambiente. Estamos generando un ecosistema con energía renovable, limpia, y los coches eléctricos, los scooters y motocicletas eléctricas, que van a ayudar en este desafío”, señaló.

En ese sentido, remarcó la relevancia de Jujuy para el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética, “para conquistar este desafío, la provincia de Jujuy nos brinda esta oportunidad de hacer minería, especialmente en el sector del litio. Más que minería también, es una provincia muy importante que está vinculada con toda la historia de Argentina desde el tiempo de la colonización. Entonces, para una embajada y para un embajador que representa un país milenario, es también importante tener un vínculo cultural, y San Salvador de Jujuy representa una de las ciudades más importantes en este rubro”.

Finalmente, el diplomático destacó las oportunidades educativas que la India pone a disposición de estudiantes y profesionales argentinos, “además estoy tratando de ofrecer posibilidades, ya que la India ofrece becas para los estudiantes, para realizar licenciaturas, posgrados y doctorados, con becas para los profesionales. Quiero que los jóvenes aquí aprovechen esas oportunidades, porque ellos van a ser los embajadores del futuro para la India en Jujuy”, afirmó.

Durante la recepción, las autoridades dialogaron sobre las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas como el desarrollo tecnológico, la energía renovable, la minería sostenible, la educación y los intercambios culturales, destacando el potencial de Jujuy para vincularse con una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial.