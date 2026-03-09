8M: Se realizó una jornada por el Día Internacional de la Mujer en Villa Jardín de Reyes

En el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el complejo de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes se llevó a cabo una kermés comunitaria en la que mujeres emprendedoras de la zona exhibieron y comercializaron sus productos. La propuesta convocó a vecinos de San Pablo, Guerrero y Termas de Reyes.

La actividad también incluyó espacios de asesoramiento y prevención en salud, donde se brindó información preventiva, se realizaron test de VIH y se ofreció atención del CEPAT (Centro Provincial de Testeo). Además, se realizaron cortes de cabello gratuitos y se difundió el espacio de acompañamiento y atención para mujeres que funciona en la Biblioteca “José Murillo”.

Al respecto, la directora de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isuregio, expresó, “la idea fue invitar a los artesanos y emprendedores de la zona para que puedan mostrar y vender sus productos. También se ofrecieron cortes de cabello gratuitos y contamos con la colaboración de todas las áreas que integran la Delegación”.

Por su parte, Lucía Aisama, del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, destacó el trabajo articulado entre instituciones del sector oeste. “Invitamos a mujeres emprendedoras y a distintas instituciones que quisieron acompañar esta conmemoración del 8M, que es una jornada de reflexión y concientización”, explicó.

En este sentido, remarcó que la iniciativa también buscó generar un espacio para que las mujeres puedan “mostrar sus trabajos, compartir lo que hacen y fortalecer sus emprendimientos”.

Asimismo, durante la jornada se brindó información sobre prevención en salud, emprendedurismo, test de VIH y atención del CEPAT, destinada no sólo a vecinos de Reyes, sino también de sectores como Huaico y Guerrero, en un trabajo conjunto con instituciones del distrito.

Finalmente, Emilce Rojas informó que en la Biblioteca “José Murillo” se brinda asesoramiento e información destinada a mujeres de la zona, consolidando un espacio de acompañamiento y orientación.