Ejército israelí mata a un futbolista palestino en Gaza en pleno Mundial 2026

La Asociación Palestina de Fútbol afirmó que el arquero Saleem Al-Ashqar murió por disparos de las fuerzas de Israel. Tenía 32 años y esperaba su primer hijo.

La muerte del futbolista palestino Saleem Al-Ashqar conmocionó al mundo del deporte en plena disputa del Mundial 2026. La Asociación Palestina de Fútbol informó que el arquero del Khadamat Khan Younis falleció tras recibir disparos del Ejército israelí en la localidad de Al-Qarara, al noreste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Según la organización, el guardameta, de 32 años, fue alcanzado por disparos de las fuerzas israelíes mientras regresaba a su vivienda. En un comunicado, la Asociación Palestina de Fútbol sostuvo que Al-Ashqar pasó a integrar la lista de deportistas palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza.

La entidad agregó que el futbolista se había casado apenas cinco meses atrás y que su esposa está embarazada de su primer hijo. También señaló que era el único varón entre siete hermanas y lamentó que su muerte se sume a las de cientos de integrantes del fútbol palestino.

De acuerdo con esa Asociación, desde octubre de 2023 han muerto más de 1.009 deportistas palestinos, entre ellos 567 vinculados al fútbol, una cifra que incluye jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y otros integrantes del ámbito deportivo. La organización responsabilizó de esas muertes a las operaciones militares israelíes en Gaza.

La muerte de Al-Ashqar tuvo amplia repercusión en redes sociales y fue difundida por medios y organizaciones vinculadas a la causa palestina, entre ellas Al Jazeera y la Federación Árabe Palestina de Brasil.

El Gobierno de Israel no se ha pronunciado hasta el momento públicamente sobre este caso en particular. (RT)