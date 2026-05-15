Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy viernes 15 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre los 9 y 20 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 8 por ciento para esta franja del día.