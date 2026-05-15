Milei respaldó Quintar que se compró un Tesla

El presidente recordó el día que probó el costoso auto eléctrico Cybertruck, en uno de sus viajes a Estados Unidos. Además, ventiló una charla con Martín Menem tras la polémica que generó Manuel Quintar al estacionar uno de esos vehículos en el Congreso.

Javier Milei se metió en la polémica que generó el diputado de La Libertad Avanza Martín Quintar en torno al auto con el que el miércoles llegó al Congreso. El presidente apuntó contra periodistas y reveló la charla que tuvo con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por el revuelo con el Tesla Cybertruck.

«Puede hacer con su plata lo que quiera, siempre y cuando la haya ganado honradamente», dijo este jueves Milei, en declaraciones en el canal de streaming Carajo!, junto al influencer oficialista Gordo Dan.

Se mostró así en sintonía con Martín Menem. Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados había negado haberle hecho un reproche a Quintar, una versión fuerte que circuló desde que se difundieron las imágenes del Tesla en el estacionamiento del Congreso.

El presidente aseguró que le escribió a Menem para saber si esto era verdad, y confirmó la negativa del diputado. «Si Martín (Menem) dijo esto, me iba a agarrar con Martín», agregó el jefe de Estado.

Cuando Milei probó una Cybertruck y pidió que se la regalaran

Seguidamente, Milei se centró en la camioneta del camarista y recordó cuando él manejó un vehículo igual en Texas, en una visita a Elon Musk en abril de 2024.

En ese momento, Milei se puso al volante del aparatoso auto y, junto a Karina Milei, salieron a probar el modelo dentro del predio de la planta de autos eléctricos.

Aunque reconoció que al principio no quería probar las capacidades del vehículo, luego admitió que, tras usarlo, le pidió a Musk que le regalara una. «Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon (Musk) si me regalaba una. Pero no me dio pelota», declaró.

Luego dijo que el pedido no era para él, sino «para la Argentina», aunque terminó reconociendo que su intención era «plotearlo de negro» y «andar con eso».

Las declaraciones de Milei ocurrieron pocos minutos después de que el propio Quintar hiciera un descargo sobre la compra del Tesla.

«Al Tesla lo pagué 126 mil dólares en Estados Unidos. Después pagué los impuestos para entrarlo al país», dijo el diputado de LLA en A24, aunque aclaró que con los impuestos el precio se elevó a más de 200 mil dólares. Aseguró que «no es ostentoso» y apuntó a los sindicalistas, que «usan autos más caros».

(Clarin)