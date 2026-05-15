Avanza la obra de pavimentación de la Ruta Nacional 34

La obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial ya registra un avance cercano al 31% y prevé habilitar nuevos tramos durante agosto.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recibió un informe detallado por parte de la empresa Panedile sobre el estado de avance de la obra de pavimentación de la Ruta Nacional 34, proyecto estratégico para fortalecer la conectividad, mejorar la seguridad vial y potenciar el desarrollo de la región de Pampa Blanca.

En ese marco, el mandatario provincial destacó la importancia de la ejecución de esta infraestructura para el crecimiento de la provincia y el bienestar de los vecinos de la zona.

“Seguimos avanzando con la pavimentación de la Ruta 34, una obra clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de toda la zona de Pampa Blanca”, expresó Sadir.

Asimismo, agregó que “ver cómo esta obra progresa nos da más fuerzas para seguir apostando a la infraestructura que nuestra gente necesita y espera hace muchos años”.

Avances en la Ruta Nacional 34

Durante la reunión, la empresa responsable de la ejecución brindó precisiones sobre el cronograma previsto y los avances alcanzados hasta el momento. En ese sentido, se informó que actualmente la obra presenta un avance cercano al 31% y que para agosto se prevé alcanzar aproximadamente el 75% de ejecución.

Además, en el corto plazo se habilitará el tramo comprendido entre el acceso desde la provincia de Salta y la Ruta A1 66, correspondiente al ingreso al Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”, sector que quedará finalizado durante el mes de agosto.

Finalmente, desde la empresa indicaron que el objetivo es concluir integralmente la obra en diciembre, incluyendo iluminación, defensas metálicas, pavimentación y señalización horizontal.