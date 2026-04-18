Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de abril, la temperatura rondará entre los 15 y 25 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 18 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del medio día el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.