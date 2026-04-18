El municipio capitalino se suma al programa “Ciudades Circulares 2026” para fortalecer el reciclaje

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, participó de la apertura del Programa “Ciudades Circulares 2026”, propuesto por la Red de Innovación Local (RIL), cuyo propósito es abordar y definir alternativas de resolución a las diferentes problemáticas vinculadas a la disposición de material reciclable en la ciudad.

La iniciativa garantiza el intercambio de experiencias y la colaboración entre las ciudades que forman parte de la Red que procura mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, participó, mediante teleconferencia, del lanzamiento del programa, oportunidad en la cual compartió las experiencias locales que viene impulsando el municipio en materia de sostenibilidad y los proyectos que prevé desarrollar de manera conjunta con diferentes sectores de la comunidad.

En un balance de su intervención, la funcionaria reseñó, “participamos de la apertura del programa de Ciudades Circulares 2026, que es una propuesta de la Red de Innovación Local que permite al municipio, específicamente a la Dirección de Economía Circular, comprender la situación actual de la ciudad y diseñar soluciones innovadoras en las problemáticas de la disposición de material reciclable para nuevos emprendimientos”.

Al momento de exponer las experiencias locales aludió al denominado “Banco de Telas” que implementa la Dirección de oficios, y al programa “Recirculá Tus Libros” que se desarrolla desde Participación Ciudadana. Asimismo, destacó las actividades que se despliegan en diferentes eventos en los que se procura no solo, “la recuperación de material para reciclar, sino también, para educar y hacer una promoción respecto de lo que es la separación de residuos y que todo el material seco pueda reutilizarse en nuevos proyectos”.

Igual importancia le atribuyó al programa “Un plástico por un Ecoposte”, iniciativa que el municipio viene implementando por segundo año consecutivo y que ha permitido la compra de postes para el cercado de la reserva natural del Parque Botánico “Barón Schuel” del barrio Los Perales.

En cuanto a los proyectos previstos para el presente periodo, la secretaria mencionó que, “el desafío de este año es trabajar un proyecto para la Fiesta Nacional de los Estudiantes trabajando con adolescentes de 4° y 5° año para que piensen su fiesta de una manera sostenible y que podamos realizar educación y promoción ambiental”. Puntualizó que, con dicha propuesta, se busca definir “acciones por parte de los alumnos, ya sea en la política de reciclado dentro de los colegios, y también en la realización y recuperación de material luego de finalizados los desfiles de carrozas”.