Cayeron con las manos en la masa: Infantería recupera un televisor robado en Perico

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 detuvieron a tres personas que intentaban vender un televisor sustraído en el barrio La Esperanza.

Tras un alerta radial, el pelotón a bordo del móvil P-5 interceptó a los sospechosos en calle Julio Sosa, donde uno de ellos intentó ocultarse en un taller mecánico al notar la presencia policial.

La rápida reacción de los uniformados permitió la demora inmediata de dos hombres y una mujer involucrados en el hecho.

Durante el procedimiento, uno de los demorados confesó haber sustraído el electrodoméstico de una vivienda cercana, el cual estaba siendo ofrecido a la venta en la zona.

Al consultar el sistema CIAC, se detectó que uno de los sujetos ya contaba con medidas restrictivas y una condena de ejecución condicional, agravando su situación legal. Tras el examen médico, que arrojó resultado positivo para ebriedad en los tres sospechosos, que fueron trasladados a la Seccional 60 para las diligencias correspondientes.

Los delincuentes quedaron a disposición de la Justicia bajo la supervisión de las autoridades de la dependencia local.

Gracias al patrullaje constante y al aviso oportuno de los vecinos, la Infantería logró frustrar la comercialización del bien robado, reafirmando su operatividad en las calles de Perico para combatir los delitos contra la propiedad y devolver la tranquilidad a los barrios.