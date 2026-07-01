Palpalá: Conocido delincuente detenido

El mismo tenía diferentes medidas judiciales vigentes.

Tras una rápida intervención, agentes del Grupo Dinámico de la Unidad Regional 8, aprehendieron a un hombre que había sustraído elementos del interior de una vivienda en Alto Palpalá.

Con los aportes de las cámaras de seguridad de la zona, los agentes iniciaron con las tareas investigativas y de inteligencia, logrando localizar al autor del hecho.

Fue en un sector del mismo barrio, tratándose de una persona conocida en el ámbito delictual, quien manifestó haber comercializado el objeto en el mismo barrio.

Al hacerse presentes en el lugar sindicado, la propietaria del inmueble manifestó haberlo comprado en un valor mínimo, desconociendo su procedencia.

Seguidamente se iniciaron las tareas, logrando restituir el bien sustraído a sus propietarios.