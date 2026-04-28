En La Quiaca refuerzan la seguridad en la frontera con nuevos móviles y equipamiento

Estos recursos permitirán una respuesta más eficiente en el complejo terreno de la Puna, mejorando la vigilancia en puntos estratégicos.

En un acto realizado en la Unidad Regional N° 5, se hizo entrega de una nueva camioneta 4×4 y un motovehículo de alta cilindrada destinados a fortalecer el patrullaje preventivo en la ciudad de La Quiaca y zonas aledañas.

​La jornada contó con la presencia del secretario de Seguridad, Dr. Carlos Gil Urquiola; el jefe de Policía, Crio. Gral. Prof. Joaquín Carrillo; el subjefe, Crio. Gral. Federico Méndez; el fiscal zonal, Dr. Alberto Mendivil; y el jefe de la UR-5, Crio. Mayor Ariel Marcial.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de dotar a la fuerza de herramientas modernas para combatir el delito transfronterizo.

​Además de los vehículos, el personal policial recibió equipamiento esencial que incluye chalecos antibalas y botas para lluvia, elementos clave para garantizar la protección de los efectivos en sus tareas diarias.

Con esta inversión, se busca llevar mayor tranquilidad a los vecinos de la frontera, reafirmando el compromiso de presencia policial en cada rincón de la provincia.