Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 23 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de junio, la temperatura rondará entre los 5 y 11 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 23 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 99 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del Sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.