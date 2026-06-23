Noruega le ganó a Senegal y se clasificó a los 16avos del Mundial

El elenco europeo se impuso por 3-2 ante los africanos y sellaron su presencia en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

Noruega venció este lunes por 3-2 a Senegal y confirmó su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que se disputó en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles para el elenco europeo los anotaron Marcus Pedersen, a los 43 minutos del primer tiempo, y Erlin Haaland por duplicado, a los 3’ y 13’ del complemento.

En tanto, Ismaila Sarr anotó doblete en el cuadro africano para descontar a los 8’ y 48 minutos del segundo periodo. (NA)