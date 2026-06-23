Alerta meteorológica amarilla por frío extremo y nevadas en Jujuy y 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó se esperan bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 23 de junio de 2026 una alerta amarilla por frío extremo que afecta a gran parte del territorio argentino.

El fenómeno también incluye nevadas en zonas específicas y fuertes vientos, con especial énfasis en el viento Zonda en varias regiones.

Provincias afectadas por frío extremo

Según el SMN, la alerta amarilla por bajas temperaturas rige para zonas de las provincias Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Chaco.

A estas se suma Santa Cruz, donde rige alerta amarilla específicamente por nevadas.

Pronóstico en Córdoba

El meteorólogo Marcelo Madelón dijo a Cadena 3 que localidades como San Antonio y Mina Clavero han reportado temperaturas de 4 grados bajo cero.

Esta ola de frío se debe a una masa de aire frío que ingresó el domingo, aunque se espera que sus efectos disminuyan con el tiempo.

Para este miércoles, indicó que se prevé otra helada matutina con mínimas alrededor de cero grados y máximas que se mantendrán en torno a los 15 grados.

Sin embargo, el meteorólogo también advirtió que un nuevo frente frío podría traer precipitaciones y nevadas en las Altas Cumbres el próximo domingo. “Posiblemente nuevamente tengamos problemas en la circulación de vehículos en ese sector”, concluyó.

Clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el día se presenta con cielo claro al amanecer, volviéndose parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, manteniendo un ambiente muy frío a fresco.

Pronóstico de nevadas en Santa Cruz

En Santa Cruz se esperan nevadas de variada intensidad. Las acumulaciones previstas oscilan entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y entre 10 y 20 cm en las zonas cordilleranas. En algunos puntos, estos valores podrían superarse.