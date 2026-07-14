Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 15 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de julio, la temperatura rondará entre los 6 y 20 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 14 de julio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por 5 ciento para esta franja del día.