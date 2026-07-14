Solidaridad sin pausas: La Fundación Fe y Esperanza llevó alegría y contención a los niños internados

A casi un mes del Día del Niño, la fundación en formación intensifica su acompañamiento y comenzó a repartir sonrisas en los sectores de pediatría, llevando un mensaje de fe y esperanza en momentos difíciles.

​En una nueva jornada marcada por el amor y la entrega hacia los más pequeños, integrantes de la Fundación Fe y Esperanza bajo la coordinación general del doctor Sergio Omar Assef (MP 3225 ) visitaron a niños que se encuentran internados por diversos motivos.

​Con el firme propósito de transformar la realidad hospitalaria a través de la alegría, los voluntarios recorrieron salas y sectores de oncología. Durante la visita, compartieron momentos únicos y entregaron regalos pensados especialmente para arrancarles una sonrisa a los pequeños pacientes, quienes junto a sus familias atraviesan procesos complejos de salud.

​»Damos gracias a Dios por este día y por darnos la oportunidad de poder llevar un momento de felicidad y distracción a estos valientes pequeños», expresó el doctor Assef.

Desde la fundación, destacando la colaboración de sus integrantes y de personas que realizan donaciones con el objetivo de brindar contención emocional en estas áreas tan sensibles.

​Esta acción reafirma el compromiso constante de la Fundación en formación Fe y Esperanza (Whasap

388 469-5729) en Jujuy, demostrando que la solidaridad no se detiene y que cada pequeño gesto cuenta para iluminar el camino de quienes más lo necesitan.