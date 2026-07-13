Socios y empleados del “Lobo” tendran acilidades en la compra de anteojos 

Gimnasia y Esgrima de Jujuy rubricó un convenio con OPTIDENT, por el cual socios y empleados del club pueden acceder a beneficios especiales y facilidades de compra de anteojos recetados y de sol.

El acuerdo fue rubricado por María Isabel Álvarez Ulrich, responsable del Área Social de Gimnasia, y Verónica o Cecilia Ramírez en representación de OPTIDENT.

Por consultas e inquietudes, dirigirse a Güemes 677, San Salvador de Jujuy. También están disponibles las oficinas administrativas del Club, en calle Humahuaca 95.