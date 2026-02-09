Boca cayó ante Vélez en el Amalfitani y no se pudo subir a la punta

Vélez pegó en los momentos justos y le ganó a Boca por el Torneo Apertura. Matías Pellegrini marcó dos goles en tres minutos para el triunfo de Vélez contra Boca.

El equipo de Barros Schelotto ganó 2-1 con dos goles de Matías Pellegrini y quedó puntero de la zona. Para el «Xeneize» descontó Zufiaurre.

