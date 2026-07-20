Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 20 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de julio, la temperatura rondará entre los 10 y 20 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 20 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 73 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del Oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.