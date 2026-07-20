Explosiones en varias partes de Irán por agresiones de EE.UU.

Poco antes, el CENTCOM anunció el inicio de una nueva oleada de bombardeos contra la República Islámica.

Varias ciudades iraníes han sido objeto de nuevos ataques de misiles estadounidenses, informa la agencia Tasnim.

Según los informes, se escucharon explosiones en las ciudades de Tabriz, Chabahar, Kenarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Jomeini.

Poco antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el inicio de una nueva oleada de bombardeos contra Irán, en lo que representa la novena noche consecutiva de ataques estadounidenses contra territorio iraní.

El CENTCOM señaló que los ataques continuarán mermando las capacidades militares iraníes.

La institución reiteró su objetivo de neutralizar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. (RT)