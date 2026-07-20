Dos personas murieron durante la final del Mundial entre Argentina y España

El SAME confirmó los fallecimientos de dos hombres de 67 y 88 años, mientras que otra persona permanece internada con pronóstico reservado.

Dos personas murieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras sufrir paros cardíacos durante la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina cayó por 1 a 0 ante España en el alargue.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que las víctimas fueron dos hombres, de 67 y 88 años, mientras que un tercer hombre, de 72 años, permanece internado en grave estado con pronóstico reservado.

El primer llamado de emergencia se registró a las 18.40, por un hombre de 67 años que se encontraba en su domicilio, en la zona de Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat.

Personal médico intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro y finalmente se constató su fallecimiento.

El segundo caso ocurrió alrededor de las 17.39, cuando la hija de un hombre de 88 años se comunicó con el SAME porque su padre presentaba dificultades para respirar.

Tras las primeras maniobras de RCP, el paciente fue derivado al Hospital Durand, donde permaneció internado durante poco más de cinco horas, aunque finalmente murió producto del cuadro cardiorrespiratorio, cerca de las 23, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Además, el Ministerio de Salud porteño informó que un hombre de 72 años permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado.

El paciente había sido asistido cerca de las 18.22, luego de presentar dificultades respiratorias y dolor precordial de inicio repentino.

Más allá de las emergencias cardíacas, la concentración de hinchas en la zona del Obelisco y otros puntos de la Ciudad dejó varios heridos y personas asistidas por el SAME.

Entre los casos más graves, un hombre de 47 años sufrió una caída de aproximadamente cuatro metros en la zona de Lavalle y avenida 9 de Julio, lo que le provocó una luxofractura en el pie izquierdo y obligó a su traslado de urgencia.

También se reportaron numerosos casos por intoxicación etílica, traumatismos, heridas cortantes y golpes faciales y nasales, algunos de ellos vinculados a caídas y peleas en medio de la desconcentración posterior al partido.

La final, que terminó con derrota argentina ante España, dejó un fuerte operativo sanitario y de seguridad en la Ciudad, en una jornada atravesada por la tensión emocional de un partido decisivo y por múltiples asistencias médicas antes, durante y después del encuentro.

(Agencia NA)