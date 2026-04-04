Buscan en Jujuy a un evadido de una alcaldía de la provincia de Salta y piden colaboración

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informa que, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, se solicita colaboración para dar con el paradero de Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya”.

La evasión se registró durante la madrugada de este sábado, cuando dos detenidos se fugaron desde una alcaidía de la ciudad de Salta. Uno de ellos ya fue recapturado, mientras continúa la búsqueda del segundo.

Peloc, de 41 años, se encontraba con prisión preventiva en una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro.

Ante la posible circulación en zonas cercanas a la provincia de Jujuy, se solicita a la comunidad que cualquier información sea comunicada al 911 o a la dependencia policial más próxima, evitando intervenir por cuenta propia.

El Ministerio Público de la Acusación reafirma su compromiso de colaboración interinstitucional para contribuir con la investigación y fortalecer la seguridad en la región.