El “Lobo” aspira a la recuperación en el próximo encuentro en Chaco

Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó en su visita a Tristán Suárez por 3 a 0, en el marco de la fecha 6 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

Los goles fueron marcados por Jonathan Berón (37´), mientras que por vía del penal hicieron lo propio Maximiliano Álvarez (82´) y Maximiliano Luayza (89´).

Con la derrota, el “Lobo” termina su participación en la fecha ubicándose en el puesto 4 de su zona con 9 unidades.

La delegación albiceleste retornará a Jujuy este domingo para poner en marcha una semana de preparación que será corta, ya que volverá a competir el viernes 27, visitando a Chaco For Ever por la fecha 7 (Interzonal).

Forjar la costumbre de ganar fuera de casa

Hernán Pellerano sostuvo que “tenemos que acostumbrarnos a ganar de visitante” y señaló que para eso “debemos mantener una línea como equipo, estar más atentos y corregir errores”.

“Con Chaco For Ever se nos presenta una gran oportunidad para corregir lo que debemos corregir y ganar los tres puntos”, destacó.

Al desmenuzar las instancias del encuentro con Tristán Suárez, indicó que “lo que modificó el trámite fue el primer gol” y recordó que “lo mismo nos pasó con Chacarita”, no obstante ello recalcó que su equipo “tiene una idea clara de juego y se impone”.

Continuó subrayando, que “no fuimos tan verticales como queremos ser” y resaltó que “lo buscamos en todo momento, pero con el segundo gol se hizo muy cuesta arriba”.

El conductor albiceleste, estimó que “el apuro y las circunstancias nos llevaron a jugar apurados y no encontramos las mejores opciones”, pero “estos jugadores van y buscan hasta el final siempre”.

Tranquilidad de cara a un certamen largo

“Todos los partidos son difíciles”, apuntó Hugo Soria y en su análisis del encuentro observó que “con Tristán Suárez se dio el mismo partido que ante Chacarita, con mucha tenencia de pelota para Gimnasia y un rival dispuesto para el contraataque y así nos hicieron daño”.

En cuanto a los desafíos inmediatos, señaló que “ahora se viene Chaco For Ever y no tenemos mucho tiempo, por lo tanto debemos seguir mentalizados y salir a ganar, ya que necesitamos esos tres puntos” y añadió que “este año nos está faltando ganar de visitante nada más”.

“Hay que seguir trabajando con tranquilidad, porque el campeonato es largo”, enfatizó el volante central.

Por una nueva oportunidad

“Tenemos revancha el próximo viernes”, definió Emiliano Endrizzi, renovando de esta manera las expectativas del “Lobo” en su camino en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Por otra parte, consideró que el partido disputado en Ezeiza “no fue para tanta diferencia en el resultado, pero en fútbol no hay merecimientos” y puntualizó que “si no convertís en el arco rival, ellos lo hacen y todo se vuelve cuesta arriba”. “Frente a Tristán Suárez hicimos méritos para revertir el trámite desfavorable”, resaltó.

El “Chavo” estimó, además, que “no nos cuesta jugar de visitante, lo que nos está costando es marcar goles fuera de casa”.

Este fue el resumen del partido

Tristán Suárez 3: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi y Nicolás Fernández; Nicolás Sánchez, Nicolás Del Priore, Alejandro Molina y Kevin Colli; Maximiliano Álvarez y Jonathan Berón. DT José María Martínez.

Gimnasia y Esgrima 0: Milton Álvarez; Diego López, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Paradela y Maximiliano Casa; Abel Argañaraz y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

Goles: Jonathan Berón (37’), Maximiliano Álvarez (82’) y Maximiliano Luayza (89’).

Amonestados: En Tristán Suárez, Maximiliano Luayza. En Gimnasi; Guillermo Cosaro, Milton Álvarez, Hugo Soria y Mauro Cachi.

Expulsado: Nicolás Dematei (87’) en GyEJ.

Cambios: En Tristan Suárez; Augusto Berrondo por Jonathan Berón, Maximiliano Luayza por Kevin Colli y Ayrton Sánchez por Nicolás Sánchez. En GyEj; Gustavo Gallardo por Maximiliano Casa, Francisco Molina por Diego López, Mauro Cachi por Federico Paradela y Octavio Bianchi por Abel Argañaraz.