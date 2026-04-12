Boca e Independiente empataron 1-1 en un clásico con poco juego y polémicas

Matías Abaldo abrió el resultado para el Rojo, mientras Milton Giménez igualó para el local. El árbitro Andrés Merlos volvió a ser protagonista del encuentro.

Boca e Independiente igualaron 1-1 este sábado en La Bombonera, en un cruce correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un partido que dejó tensión, polémica y un cierre abierto hasta los últimos minutos. El equipo de Avellaneda pegó primero en el arranque, pero el local llegó a la igualdad antes del descanso y después sostuvo el resultado en un duelo cargado de fricción.

El Rojo se puso en ventaja a los 8 minutos del primer tiempo con una jugada rápida que terminó en los pies de Matías Abaldo, quien encontró la pelota cerca de la línea final y definió desde un ángulo muy cerrado para sorprender a Agustín Marchesín. La acción fue revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro Andrés Merlos convalidó el tanto.

Un penal revisado por el VAR cambió el partido

Cuando parecía que Independiente se iba al entretiempo en ventaja, Boca encontró el empate en una acción que desató protestas. A los 53 minutos del primer tiempo, Merlos fue llamado por Lucas Novelli desde el VAR a revisar una jugada y sancionó penal por una infracción de Valdez sobre Alan Velasco. Dos minutos más tarde, Milton Giménez se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 con un remate contra un palo.

En medio de ese cierre caliente de la etapa inicial, el entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, vio la tarjeta roja directa por conducta antideportiva, en otro episodio que expuso el clima tenso con el que se jugó el encuentro.

Las protestas del equipo de Avellaneda no se limitaron al penal que derivó en el empate de Boca, sino que también apuntaron contra los cuatro minutos adicionados en el primer tiempo, un tiempo extra que generó malestar porque hasta ese momento no se habían registrado interrupciones de peso que lo justificaran.

En el segundo tiempo, el desarrollo fue más disputado que bien jugado. Boca intentó inclinar la cancha con los ingresos desde el banco, mientras que Independiente respondió con orden y también tuvo algunas llegadas para inquietar. Rodrigo Rey volvió a ser una pieza importante en el visitante, mientras que del lado local también hubo situaciones, aunque sin la claridad suficiente para romper la paridad.

Formaciones:

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli