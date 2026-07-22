Sadir destacó el acuerdo con UNICEF para consolidar políticas públicas en favor de las infancias

El gobernador Carlos Sadir destacó la relevancia de profundizar la alianza con UNICEF y valoró el acompañamiento del organismo internacional en la construcción de políticas públicas.

El Gobierno de Jujuy y UNICEF firmaron un Memorándum de Entendimiento que permitirá consolidar y ampliar el trabajo conjunto en favor de las niñas, niños y adolescentes de la provincia durante el período 2026-2027.

El acuerdo establece un marco de cooperación orientado a fortalecer las políticas públicas vinculadas a la salud, la nutrición, la primera infancia, la educación, la inclusión, la protección social y la prevención de las violencias, promoviendo acciones integrales que contribuyan al desarrollo pleno de las infancias y adolescencias jujeñas.

El gobernador Carlos Sadir destacó la relevancia de profundizar la alianza con UNICEF y valoró el acompañamiento del organismo internacional en la construcción de políticas públicas que permitan ampliar derechos y generar más oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, remarcó la importancia de trabajar de manera articulada entre las distintas áreas del Estado para garantizar respuestas integrales a las necesidades de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial.

El mandatario también señaló que este acuerdo representa una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades institucionales de la provincia y consolidar programas que tengan impacto directo en la calidad de vida de las familias jujeñas, especialmente en los sectores más vulnerables.

A través del memorándum, UNICEF brindará asistencia técnica, acompañamiento especializado, instancias de capacitación y apoyo en la generación y análisis de evidencia, con el objetivo de fortalecer programas, servicios y estrategias provinciales dirigidos a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Trabajo articulado

La cooperación impulsará, también, el trabajo articulado con los municipios de toda la provincia, favoreciendo la implementación de políticas públicas de cercanía que amplíen las oportunidades y mejoren las condiciones de vida de las infancias y adolescencias en cada territorio.

Las acciones previstas se desarrollarán de manera coordinada con los Ministerios de Salud, Desarrollo Humano, Educación y Hacienda, así como con la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, fortaleciendo un enfoque interinstitucional que permita abordar de manera integral los desafíos que enfrenta este sector de la población.

A través de esta alianza estratégica, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsando políticas públicas basadas en evidencia, con perspectiva de equidad y orientadas a garantizar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.