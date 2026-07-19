A pesar del comunicado de EJESA del día de hoy siguen las protestas en barrios sin servicios eléctricos

En una actualización realizada este domingo 19 de julio de 2026, por el estado de situación del servicio de energía eléctrica EJESA, informó que los trabajos continúan de manera ininterrumpida en toda la provincia.

Además que se normalizó el servicio en la totalidad de los distribuidores afectados por el evento climático. A partir de ello, el operativo se concentra en el relevamiento y la atención de los reclamos particulares, que se abordan uno por uno.

Los barrios que concentran la mayor cantidad de reclamos en San Salvador de Jujuy son Alto Comedero, Almirante Brown, San Pedrito, Los Perales, Cuyaya, Ciudad de Nieva, Lozano, Mariano Moreno, Los Huaicos, Malvinas y Coronel Arias.

También se registran afectaciones puntuales en otras localidades del interior provincial, donde equipos operativos se encuentran trabajando para restablecer el suministro uno a uno.

Señalando luego, que las tareas continúan de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, priorizando la seguridad de las personas y la reposición progresiva del servicio.

A la vez recordaron que continúan vigentes las alertas amarilla y naranja por vientos, emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde, por lo que solicitaron extremar los cuidados:

• No acercarse ni manipular cables caídos, postes dañados o ramas apoyadas sobre las líneas. Ante cualquier situación de riesgo, dar aviso de inmediato a nuestros canales de atención.

• Asegurar chapas, tanques, antenas, carteles y objetos sueltos que puedan desprenderse.

• Evitar permanecer bajo árboles, carpas, gazebos, toldos y estructuras temporarias.

• Mantener cargados los dispositivos de comunicación y contar con linternas. No utilizar velas.

• Ante una interrupción, desconectar los artefactos eléctricos hasta la reposición del servicio.

Hoy prosiguen los reclamos:

Se trata de los vecinos del barrio Paraiso de Alto Comedero quienes realizan cortes de ruta y los del barrio Los Alisos que realizan otro corte en el cruce sobre Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 8.