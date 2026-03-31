“Chuli” Jorge expuso en el COFEIN la crisis que atraviesan los municipios del país

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, participó de manera virtual de la reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), desarrollada en Paraná, donde disertó para más de 20 jefes comunales de distintos puntos del país y de diverso signo político. En el encuentro, los mandatarios coincidieron en advertir sobre el progresivo retiro del Estado nacional y el impacto que esto genera en las administraciones locales.

Luego de su intervención, el intendente Jorge expresó, “continuamos con la tarea de juntarnos para entrecruzar experiencias que estamos teniendo, con dificultades muy manifiestas que tienen que ver con la falta de inversión del gobierno nacional, fundamentalmente en algunas áreas como la falta de mantenimiento de rutas, que muchas tienen que ver con la trazabilidad que hay en ciudades, rutas nacionales que pasan por medio de ciudades y que están en pésimo estado, y que los municipios no podemos hacernos cargo de semejantes inversiones”.

Además, agregó, “sumado a esto, el tema de la quita de subsidios para el transporte, la reducción de tasas y de inversiones que normalmente el Estado nacional en estos cuarenta o cincuenta años de vida democrática, acostumbraban a solventar a través de la Dirección Nacional de Asuntos Municipales”.

Finalmente, Jorge remarcó la necesidad de retomar el diálogo institucional con el Gobierno nacional, “todos estos financiamientos no llegan y, por supuesto, dificultan la tarea que tiene que ver con la realidad que vive el país y miles de vecinos, nos afecta directamente a los municipios. Con esto hay un plan de acción, queremos tener diálogo con el gobierno nacional, que hace dos años y medio que ha dejado de lado el vínculo con los poderes locales, y este es el clamor, el pedido que estamos haciendo, por lo cual la próxima reunión va a ser en Buenos Aires, con la idea de llegar al Congreso de la Nación, y también si nos llegan a dar las audiencias correspondientes al Ministerio del Interior para poder expresar la gran preocupación de más de dos mil intendentes de todo el país, que estamos bastante preocupados por la situación actual”.

Puntos centrales del encuentro

Durante la reunión, los intendentes elaboraron un documento en el que señalaron que los municipios argentinos atraviesan una situación crítica, en un contexto de profundización de la crisis económica que afecta a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias. Frente a este escenario, remarcaron que los gobiernos locales deben dar respuesta a una creciente demanda social con menos recursos disponibles.

En este marco, se planteó que el Gobierno nacional ha reducido su presencia en áreas clave, trasladando responsabilidades a provincias y municipios. Esta situación se refleja en el aumento de la demanda en servicios de salud, asistencia social, transporte y otros servicios esenciales, agravada por recortes en programas nacionales, la falta de cobertura adecuada para jubilados y la retención de fondos.

Asimismo, los intendentes denunciaron una distribución desigual de los recursos, donde la Nación concentra gran parte de la recaudación sin una redistribución acorde a las responsabilidades reales que hoy recaen sobre los gobiernos locales. En ese sentido, reclamaron un esquema más equitativo de federalismo fiscal, que contemple mayor coparticipación y una asignación menos discrecional de fondos, incluyendo recursos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

La próxima reunión del COFEIN se realizará en la ciudad de Buenos Aires, donde los intendentes buscarán llevar sus planteos al Congreso de la Nación y a autoridades del Poder Ejecutivo, en busca de respuestas concretas frente a la compleja situación que atraviesan los municipios argentinos.