Italia perdió con Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Suecia, Turquía y República Checa aseguraron su pase. La selección italiana no participa de una cita ecuménica desde Brasil 2014, donde se despidió en fase de grupos.

Italia cayó en su visita a Bosnia y Herzegovina en el repechaje de clasificación europeo y se quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

El conjunto italiano perdió por penales por 4-1 tras haber igualado 1-1en el tiempo reglamentario y no jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los italianos comenzaron ganando con un gol tempranero de Moise Kean, pero sobre el final del primer tiempo Alessandro Bastoni se fue expulsado y cambió todo el partido.

En la segunda parte Haris Tabakovic igualó el partido por lo que italianos y bosnios se fueron al tiempo extra, donde la igualdad se mantuvo.

En los penales, Bosnia no falló y anotó los cuatro que pateó. Para Italia fallaron Pio Esposito y Bryan Cristante.

Este resultado le permite a Bosnia meterse en el segundo Mundial de su historia tras haber jugado la Copa del Mundo de 2014, en la que compartió grupo con Argentina.

Bosnia, comandados por su leyenda Edin Dzeko, compartirá el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia se metió en el Mundial

El conjunto sueco venció a Polonia en un verdadero partidazo jugado en el Strawberry Arena que terminó 3-2 para los locales.

Los goles los anotaron Anthony Elanga, Gustav Lagerbielke y Víctor Gyokeres. Para Polonia empataron parcialmente Nicola Zalewski y Karol Swiderski.

El gol del delantero del Arsenal llegó a los 88 minutos tras una jugada con varios rebotes en el área polaca.

Turquía ganó por la mínima y es mundialista

El conjunto turco venció a Kososvo por 1-0 con gol de Kerem Aktürkoglu en el partido jugado en el Stadiumi Fadil Vokrri de Kosovo.

Los visitantes lograron el triunfo con gol de su delantero en la segunda parte y se aseguraron su lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

República Checa ganó por penales y clasificó al Mundial

El conjunto checo venció a Dinamarca desde los doce pasos y jugará la Copa del Mundo de este año.

El partido había terminado 2-2 y en los penales los locales ganaron 3-1.