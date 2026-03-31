El 70% de los adolescentes ya dependen de la IA y está moldeando emociones, memoria y pensamiento

La inteligencia artificial conversacional ya no es una novedad; millones de personas interactúan diariamente con sistemas que responden de manera natural y convincente, y sus efectos sobre la mente humana apenas comienzan a comprenderse.

Estudios recientes muestran que estas interacciones prolongadas están modificando la forma en que pensamos, recordamos y sentimos, afectando incluso funciones cognitivas básicas como la memoria, la atención sostenida y la regulación emocional. Aunque usamos estas herramientas con naturalidad, sus impactos psicológicos y conductuales se están haciendo cada vez más evidentes y no siempre somos conscientes de ellos.

Transformaciones neuropsicológicas y secuelas generales asociadas al uso de IA

El impacto de la inteligencia artificial en la mente humana puede compararse con el de la radio en los años 30 o la televisión en los 50, pero con un alcance mucho más profundo y personal. Aquellas tecnologías transformaron hábitos de atención y percepción social; la IA, al interactuar directamente con nuestras emociones y recuerdos, modifica redes neuronales clave, afectando memoria, concentración y regulación emocional. Mientras la radio y la televisión imponían contenidos, la IA adapta sus respuestas a nuestro comportamiento, reforzando patrones de pensamiento y hábitos cognitivos específicos.

Entre los efectos más comunes asociados al uso prolongado de IA se encuentran:

Prolongación de la sensación de presencia de personas fallecidas, lo que altera la gestión natural del duelo.

Reducción de la atención sostenida, generando dificultades para concentrarse en tareas prolongadas.

Disminución del pensamiento crítico, al priorizar respuestas rápidas y gratificación inmediata.

Sesgo de creencias, ya que la IA tiende a dar la razón y justificar todas las ideas que le sean planteadas, lo que puede reforzar ideologías que pueden ser dañinas.

Fragmentación de hábitos de memoria y reflexión, afectando la consolidación emocional y cognitiva.

Más allá de los efectos inmediatos, la IA está configurando la mente de las generaciones más jóvenes. Niños y adolescentes que interactúan desde temprana edad con chatbots y asistentes virtuales muestran dependencia emocional y refuerzo de sesgos, lo que afecta la formación de habilidades cognitivas y la capacidad de gestionar frustración. Este fenómeno apunta a una transformación colectiva, donde la nueva generación aprende a pensar y sentir según los parámetros de la IA más que por la experiencia humana.

Consecuencias sociales y debates éticos

La adopción masiva de la IA como sustituto parcial de la interacción humana también ha generado inquietudes entre psicólogos y sociólogos. Investigadores de la UNAM advierten que más del 70% de los adolescentes ya utiliza estas aplicaciones para buscar apoyo emocional, y estudios recientes muestran que los sistemas de inteligencia artificial dan la razón a los usuarios casi un 50% más que los humanos, reforzando sesgos y creencias preexistentes.

La lógica de satisfacción inmediata de estas plataformas puede entorpecer la adquisición de resiliencia emocional, al evitar la confrontación con la incomodidad necesaria para el crecimiento psicológico. Este tipo de interacción puede fomentar dependencia tecnológica, retrasando la búsqueda de ayuda profesional en situaciones complejas. A nivel cultural, se redefine la noción de empatía y autenticidad en las relaciones humanas, lo que plantea dilemas éticos sobre la sustitución de apoyo humano con respuestas automatizadas.

Lo que nos da y lo que nos quita la inteligencia artificial

La IA ofrece comodidad, eficiencia y acceso instantáneo a información y compañía, pero también acarrea efectos psicológicos y ambientales significativos. A nivel cognitivo, puede reducir la atención sostenida, reforzar sesgos y debilitar la resiliencia emocional. Por otro lado, su infraestructura tecnológica consume enormes cantidades de energía, agua y territorio fértil, planteando riesgos para la sostenibilidad de nuestros recursos y aumentando la huella de carbono.

La única forma de mitigar estos impactos es gestionar el uso desde múltiples niveles: mediante regulación gubernamental que establezca límites claros y mecanismos de supervisión del despliegue de IA, actitudes educativas y de crianza que enseñen a niños y adolescentes a interactuar de forma crítica y saludable con estas tecnologías, y una transición energética en infraestructura digital que reduzca el consumo de recursos y optimice la eficiencia mediante soluciones como energías renovables, estrategias para reducir el consumo energético y energía solar.

Solo un cambio estructural profundo permitirá preservar la salud mental de las personas y los recursos naturales esenciales para continuar con nuestra calidad de vida actual, y si como sociedad decidimos que la IA llegó para quedarse, deberemos equilibrar lo que la IA nos brinda, con lo que nos quita.

Fuente: papernest.es