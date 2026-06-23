La Dirección Provincial de Personal realizará una jornada de atención en Libertador General San Martín

El equipo técnico de la repartición atenderá consultas de agentes de la administración pública provincial sobre jubilaciones, legajo electrónico, recategorización y otros trámites vinculados a la gestión de recursos humanos.

La Dirección Provincial de Personal (DPP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, llevará adelante una nueva jornada de atención destinada a trabajadores de la administración pública provincial en la ciudad de Libertador General San Martín.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 26, de 9 a 15 horas, en el salón «José Murillo», ubicado en Snopek 351, Paseo Artesanal (ex Mercado Municipal), donde el equipo técnico del organismo brindará información y acompañamiento a los agentes en distintos trámites administrativos.

Durante la jornada se ofrecerá información sobre jubilación docente y administrativa, implementación del legajo electrónico, recategorización y otros procedimientos relacionados con la administración de recursos humanos.

Además, los profesionales de la DPP responderán consultas y orientarán a los asistentes respecto de los procesos administrativos vigentes, con el objetivo de facilitar la realización de trámites y el acceso a la información.

Acercar los servicios del Estado

La iniciativa forma parte del cronograma de trabajo territorial que impulsa el Gobierno de Jujuy para acercar los servicios del Estado a los empleados públicos del interior de la provincia, fortaleciendo una atención directa y descentralizada. En ese marco, la Dirección Provincial de Personal ya viene desarrollando jornadas en distintas localidades, ampliando el acceso de los agentes provinciales a los servicios que brinda el organismo.