El gobernador ratificó el compromiso con el empleo en el Foro sobre la Ley de Modernización Laboral

El gobernador Carlos Sadir encabezó la apertura de la jornada organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo y la Corriente Sindical Saúl Ubaldini.

El gobernador Carlos Sadir participó de la apertura del Foro sobre la Ley de Modernización Laboral, una jornada de capacitación y debate organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, junto a la Corriente Sindical Saúl Ubaldini Jujuy.

La actividad se desarrolló en el Salón Éxodo del Cabildo y reunió a representantes sindicales, trabajadores y especialistas en derecho laboral.

Durante su mensaje, Sadir valoró la realización del encuentro y destacó la importancia de generar espacios de diálogo para analizar los cambios que plantea la legislación vigente y fortalecer las relaciones laborales.

«Hay que fortalecer todo lo que es el trabajo y la relación laboral, que es tan importante. Debatir respecto de la nueva ley es muy importante, sobre todo en un momento complejo para la materia laboral», expresó.

Asimismo, el mandatario provincial advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el empleo privado como consecuencia del contexto económico y remarcó que uno de los principales desafíos es preservar los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades.

«Venimos trabajando para levantar la actividad económica, que es la generadora de empleo, buscando alternativas para que las empresas sigan funcionando y no se pierdan puestos de trabajo», sostuvo.

En ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia con las políticas orientadas al fortalecimiento del empleo y subrayó que el trabajo conjunto con los sindicatos resulta fundamental para consolidar mejores condiciones laborales.

«Queremos apoyar la generación de trabajo, consolidar los puestos existentes, generar nuevos empleos y mejorar las condiciones laborales, porque el trabajo no se limita únicamente a la cuestión salarial», afirmó.

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis resaltó la importancia de que los trabajadores cuenten con ámbitos de análisis y participación frente a los cambios que introduce la nueva normativa laboral, y sostuvo que la creación de empleo y la mejora de las condiciones de trabajo constituyen objetivos permanentes de la gestión provincial.

Cuidar los derechos de los trabajadores

A su turno, el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, explicó que la jornada tuvo como propósito brindar herramientas a delegados y dirigentes sindicales para comprender el alcance de la Ley 27.802 y fortalecer la defensa de los derechos de los trabajadores dentro del nuevo marco legal.

Además, destacó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al movimiento obrero y valoró la presencia del gobernador y del vicegobernador en la apertura del foro como una muestra del trabajo articulado que se viene desarrollando con las organizaciones sindicales.

La capacitación contó con la participación de especialistas del ámbito judicial, administrativo y sindical, quienes abordaron los principales aspectos de la Ley de Modernización Laboral y promovieron el intercambio de experiencias y perspectivas sobre los desafíos actuales del mundo del trabajo.