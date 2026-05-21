Centros culturales de Jujuy ofrecen una semana llena de actividades del 22 al 27 de mayo

Muestras, talleres, conversatorios y música gratuita en los espacios vivos de la capital. Una agenda cultural para toda la comunidad.

La agenda cultural del 22 al 27 de mayo ofrece en los espacios y centros culturales de San Salvador de Jujuy exposiciones de artes visuales, conversatorios, talleres de teatro, música, cerámica, quechua y coplas, con actividades tanto gratuitas como aranceladas.

Culturarte, el Centro de Arte Joven Andino, la Casa Macedonio Graz, la Casa de las Letras y la Sala Silvetti abren sus puertas a la comunidad.

Una agenda cultural para todos los gustos

Del 22 al 27 de mayo, los centros culturales de la capital jujeña presentan una programación diversa que incluye exposiciones de larga duración, formación artística y encuentros comunitarios.

Centro Cultural Culturarte

Ubicado en San Martín esquina Sarmiento, Culturarte mantiene dos muestras. En la sala entrepiso puede visitarse “Nuboselva” de Florencia García Otta, y en la sala planta baja “Formas” de David Rueda. Ambas exposiciones están disponibles hasta el primero de junio, con entrada libre y gratuita en el horario de ocho horas a veinte horas.

El 22 de mayo a las 18:00 hora se realizará un conversatorio con la artista Florencia García Otta, también con entrada libre y gratuita. El centro atiende solicitudes de visitas guiadas para grupos y escuelas a través del correo culturartejujuy@gmail.com.

Centro de Arte Joven Andino

El CAJA, ubicado en Alvear 534, presenta hasta el 8 de junio la muestra “Procesos” de la artista Dani Yazlle, con actividad libre y gratuita de ocho horas a veinte horas.

La programación incluye talleres arancelados. El 22 de mayo, de 17:00 hora a 21:00 hora, se ofrece una charla gratuita con mujeres líderes por la paz a cargo de Yolanda Suruguay. El 23, 24 y 25 de mayo, la tallerista María Inés Falconi dicta el Taller de Dramaturgia en dos turnos: de 9:00 hora a 12:00 hora y de 15:00 hora a 18:00 hora. El 26 de mayo vuelve el Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos con Damián Zanin de 19:00 hora a 21:00 hora. El 27 de mayo se realiza el taller de plástica “Crecemos Pintando” a cargo de Nayla Ramirez, de 18:00 hora a 20:00 hora.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

En Lamadrid esquina Güemes, este espacio alberga la muestra “Yo soy Eloy” de Emanuel Coria, compuesta por imágenes del fondo Eloy Coria Torres del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy. La exposición puede visitarse hasta el 8 de junio, de 8:00 hora a 20:00 hora, con entrada gratuita. Además, de lunes a viernes se ofrecen visitas guiadas al museo “Conociendo a Macedonio Graz” de 9:00 hora a 13:00 hora y de 16:00 hora a 21:00 hora.

El 22 de mayo a las 20:00 hora, el ciclo “Mujeres creando en escena” reúne a las artistas Cele Rodríguez, Chio Méndez, Naza Morel y Samira con entrada gratuita.

Casa de las Letras

Este espacio orientado a la literatura ofrece talleres. El 22 de mayo, de 16:00 hora a 18:00 hora, se realiza el Taller de canto e instrumentos coordinado por Elina Alabar, con entrada gratuita. El 26 de mayo, de 18:00 hora a 21:00 hora, el Taller de coplas a cargo de Elsa Tapia es arancelado. El 27 de mayo de 18:00 hora a 20:00 hora, el grupo JA (Jujeños Autores) coordina una reunión del grupo artístico y literario.

Sala Silvetti

En Canónigo Gorriti 295, la Sala Silvetti presenta hasta el 3 de julio la muestra homenaje a Héctor Alemán “Un punto de partida a la naturaleza muerta”. La entrada es libre y gratuita de 8:00 hora a 20:00 hora.

La propuesta recorre los centros culturales de la capital jujeña, donde convergen la creación contemporánea, la formación artística y el encuentro comunitario. Entre exposiciones, música en vivo, talleres de oficio y espacios de reflexión, la agenda cultural invita a habitar la cultura todos los días.