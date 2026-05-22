Sadir impulsa el desarrollo turístico y de infraestructura en comunidades de la Puna

El gobernador encabezó reuniones con representantes de Cusi Cusi y El Huancar para avanzar en proyectos vinculados al turismo, la infraestructura, la educación y la producción en la región puneña.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno reuniones con representantes de las comunidades de Cusi Cusi y Huancar, con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados al desarrollo turístico, productivo y de infraestructura de la región puneña.

Los encuentros se desarrollaron en el marco de una agenda de diálogo y trabajo conjunto orientada a fortalecer el crecimiento ordenado de las comunidades, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para la Puna jujeña.

Huancar avanza con nuevas obras e infraestructura

Durante la reunión con representantes de Huancar, el mandatario provincial destacó el rol estratégico que tienen las comunidades puneñas en el actual contexto de crecimiento de la región.

“Este proceso está directamente relacionado con la actividad minera que se desarrolla en la zona y que demanda nuevas redes de agua, electricidad, infraestructura educativa y servicios en general”, expresó Carlos Sadir.

En ese sentido, adelantó que se proyecta la construcción de dos nuevas aulas en el establecimiento educativo de la localidad, en respuesta al incremento de la matrícula escolar.

Asimismo, se abordaron iniciativas vinculadas a la construcción de un parque lineal y espacios recreativos para niños, propuestas consideradas innovadoras para la región.

Por su parte, el presidente de la comunidad de El Huancar, Adán Soriano, valoró el acompañamiento del Gobierno de Jujuy y el compromiso asumido para concretar nuevas obras e iniciativas destinadas al crecimiento de la comunidad.

“Estamos muy contentos y esperamos pronto poder inaugurar estos proyectos”, afirmó.

Cusi Cusi fortalece su proyección turística internacional

Por otro lado, Sadir destacó la realización del Fan Tour Internacional previsto para los días 3, 4 y 5 de junio, evento turístico que contará con la participación de delegaciones de Chile, Bolivia y Argentina, siendo Cusi Cusi la localidad anfitriona por el país.

El gobernador subrayó la importancia de este tipo de encuentros regionales para potenciar el desarrollo turístico de la Puna y promover sus atractivos naturales y culturales.

“Es importante que quienes nos visiten conozcan nuestras bellezas y que ese movimiento genere oportunidades de trabajo y crecimiento para las comunidades locales”, señaló.

A su turno, el vocal secretario de la Comisión Municipal de Cusi Cusi, Silvio César Mamani, agradeció la recepción del gobernador y destacó los avances alcanzados durante el encuentro.

“Me voy muy contento porque pudimos avanzar en proyectos turísticos y también en iniciativas vinculadas a la producción de quinoa, que representan nuevas oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó.

Participaron de las reuniones la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz; el vocal de la Comisión Municipal de Cusi Cusi, Santos Mamani; el coordinador de Proyecto Turismo Regional, Celestino Mamaní; Porfirio Flores; y miembros de la comisión de la Comunidad de El Huancar encabezados por su presidente, Adán Soriano.