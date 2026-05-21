Expectativa por posible visita al país del Papa: Confirmó viaje a Uruguay y hay entusiasmo en Argentina

Tras confirmarse su presencia en el país vecino, crecen las versiones sobre una posible llegada de León XIV a la Argentina; desde el Arzobispado no hay confirmación oficial, pero destacan gestos recientes y el rol clave del nuevo nuncio.

El anuncio del viaje del papa León XIV a Uruguay reavivó las expectativas en la Argentina por una eventual visita, aún sin confirmación oficial del Vaticano pero con señales que alimentan el entusiasmo en el ámbito eclesiástico y político.

En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría «en agenda» y que saben de su interés por venir al país.

En ese sentido, resaltó la importancia que tendría la visita en medio del clima que atraviesa a la Iglesia local. Señaló la necesidad de reconstruir el diálogo y la unidad en una sociedad marcada por tensiones y remarcó que sería positivo que, ante un eventual viaje, exista una convocatoria amplia de todos los sectores.

En esa línea, advirtió sobre el impacto del tono del debate público y la responsabilidad de la dirigencia. “Si entre nosotros nos maltratamos o usamos palabras armadas, ¿qué podemos esperar después de la violencia en nuestra sociedad?”, planteó en diálogo con Radio Rivadavia, en un mensaje que vinculó directamente con el contexto actual del país.

El arzobispo también anticipó que el próximo tedeum tendrá un enfoque orientado a todo el pueblo argentino y no a las facciones, en un intento por correrse de las lecturas partidarias. Allí volverá a insistir en la necesidad de superar la lógica de confrontación y promover una mirada basada en la fraternidad y el trabajo en conjunto, en línea con el mensaje del papa.

Puertas adentro de la Iglesia, deslizan que, en caso de concretarse la visita, la organización de la agenda en Buenos Aires quedaría bajo la órbita directa del P, lo que le daría un rol central en la coordinación institucional y política de la eventual llegada.

Desde el Arzobispado de Buenos Aires indicaron a Ámbito que no existe aún una confirmación oficial del Vaticano, aunque recordaron que la Iglesia argentina ya formalizó una invitación en junio de 2025. En aquella oportunidad, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, le entregó personalmente la propuesta a León XIV.

También señalaron que, hasta hace poco, la ausencia de un representante diplomático complicaba los canales formales. La reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina podría ahora agilizar las gestiones y facilitar un eventual anuncio.

Uruguay, el primer paso confirmado

La confirmación del viaje de León XIV a Uruguay en noviembre actuó como disparador de las expectativas en la región. La cercanía geográfica y los vínculos históricos hacen que, ante cada visita papal a un país vecino, resurja la posibilidad de una escala en la Argentina.

Por el momento, no hay precisiones oficiales sobre una ampliación de la gira, pero en ámbitos eclesiásticos reconocen que estos viajes suelen definirse con el correr de los meses y en función de la agenda diplomática y pastoral del pontífice.

Un país con larga historia de visitas papales

La Argentina recibió en varias oportunidades a líderes de la Iglesia católica. Juan Pablo II visitó el país en 1982, en plena Guerra de Malvinas, y regresó en 1987 con una fuerte impronta pastoral. Años más tarde, Benedicto XVI no llegó a concretar una visita, mientras que el propio Francisco, pese a su origen, nunca regresó como pontífice.

Ese antecedente refuerza el interés que genera cada movimiento en la agenda papal y explica por qué la confirmación del viaje a Uruguay volvió a encender la expectativa local. En un contexto atravesado por tensiones, la eventual llegada de León XIV es vista como una oportunidad para promover el diálogo, bajar la confrontación y reconstruir consensos.

(Ambito)