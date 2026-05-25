Argentina celebra un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

Este 25 de Mayo, la Argentina conmemora el 216° aniversario de la histórica Revolución de Mayo, el acontecimiento que marcó el nacimiento del Primer Gobierno Patrio y el inicio del camino hacia la independencia nacional.

A lo largo y ancho del país se desarrollan actos oficiales, desfiles cívicos, festivales culturales y celebraciones populares que reafirman el sentimiento patriótico y el valor histórico de aquella gesta protagonizada en 1810 por hombres y mujeres que comenzaron a construir una nación libre y soberana.

En San Salvador de Jujuy, las actividades patrias tuvieron epicentro en Plaza Belgrano y el Cabildo, con propuestas artísticas, música folclórica, danzas tradicionales y la participación de instituciones culturales y militares. El tradicional cambio de guardia, espectáculos folclóricos y la Marcha Belgraniana formaron parte de la agenda organizada para homenajear la fecha patria.

La Revolución de Mayo significó el comienzo del fin del dominio español en el entonces Virreinato del Río de la Plata. La destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación de la Primera Junta abrieron un proceso político decisivo para el nacimiento de la República Argentina.

Entre los protagonistas de aquella etapa histórica se destacaron Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Manuel Belgrano, figuras fundamentales en la construcción de los ideales de libertad, representación popular y autodeterminación.

En distintos puntos del país, municipios y gobiernos provinciales convocaron a la comunidad a participar de las celebraciones patrias con desfiles, locros populares, chocolateadas y espectáculos artísticos, renovando tradiciones que forman parte de la identidad argentina.

La fecha no solo invita a recordar los hechos históricos de mayo de 1810, sino también a reflexionar sobre el presente y el futuro del país, reafirmando valores como la unidad, la democracia y el compromiso ciudadano en la construcción de una Argentina más justa y solidaria.