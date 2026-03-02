Cayó un acosador tras persecución por la ciclovía y avenida Savio

El pasado viernes a las 18:25 horas, efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida pertenecientes a la Unidad Regional 1, capturaron a un sujeto que acosaba y agredía a una joven de 25 años en la zona del Monumento a Arias.

El procedimiento se inició cuando el binomio «Cóndor 10» fue alertado por un testigo sobre el ataque, encontrando a la víctima en estado de shock tras haber sido forcejeada y acosada por el individuo, quien vestía una remera con la leyenda «Venom».

Al verse descubierto, el malviviente emprendió una veloz fuga hacia la avenida Savio, poniendo en riesgo su vida y la de terceros al intentar cruzar entre el intenso tráfico vehicular.

Al no poder transponer la avenida por la cantidad de autos, regresó hacia la ciclovía y continuó su huida por avenida Párroco Marshke, siendo seguido de cerca por las bicipolicías y la pareja de la damnificada que se sumó a la persecución.

Finalmente, a la altura de calle Riobamba, el personal policial con la ayuda de vecinos logró reducir al hombre.

El sospechoso fue trasladado por el móvil X-38 hacia la Seccional 6ta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la víctima se presentó en la dependencia para radicar la denuncia penal correspondiente por el hecho sufrido.