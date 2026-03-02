La esposa de Alí Khamenei también murió tras los ataques a Irán

Además del Líder Supremo de la nación islámica, fallecieron sus familiares y un número global de 555 personas.

Mansure Jojaste Baguerzade, esposa del fallecido Líder Supremo de Irán, Alí Khamenei, también murió como consecuencia de las heridas que sufrió por los ataques estadounidense-israelíes, informaron medios internacionales.

La mujer estaba en coma y falleció a causa de esas mismas heridas, según reportaron medio internacionales.

Según pudo saber la Agencia Notiicas Argentinas, al menos 555 personas murieron, entre ellas civiles, el ayatolá Alí Khameneí y varios altos cargos militares.

Precisiones acerca de los decesos

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, la MLRI señaló que 131 condados iraníes fueron blanco de los ataques.

Más de 100.000 rescatistas están en alerta máxima en todo el país, y las operaciones de socorro y rescate, así como el traslado de los heridos a centros médicos, están en marcha, según el comunicado.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes la mañana del sábado, matando al líder supremo del país, Ali Khamenei, así como a algunos familiares del líder, altos comandantes militares y civiles.

Irán respondió con varias oleadas de ataques con misiles y drones ontra bases israelíes y estadounidenses en la región de Asia Occidental, recuerda un cable de la agencia de noticias Xinhua.Masacre en una escuela de niñas

El sábado, una escuela de niñas en la provincia sureña iraní de Hormozgán fue blanco de ataques israelíes y estadounidenses, que dejaron al menos 165 muertos y 95 heridos, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Además, un hospital en el norte de Teherán, en particular su sala de neonatología, resultó dañado en un ataque estadounidense-israelí el domingo por la noche.