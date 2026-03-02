Importados liquidan a las textiles: Dramática situación que atraviesan Mauro Sergio, Cocot y Dufour

El ingreso irrestricto de productos importados complica a los fabricantes locales. La situación en la firma que genera calzado para Nike y Adidas .

La apertura indiscriminada de las importaciones establecida por el Gobierno, y la expansión que muestran las compras online a portales chinos como Shein y Temu a partir de esa medida, mantienen en terapia intensiva la situación productiva en la mayoría de las textiles y fabricantes de calzado con base en la Argentina. Un ejemplo en ese sentido corresponde a Dass, la firma brasileña que en su planta en Eldorado, en la provincia de Misiones, fabrica para Nike, Adidas, Umbro, Asics y Fila.

La firma en cuestión viene aplicando sucesivos recortes de personal y en 2025 bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. La empresa ahora discute cómo seguir mientras, en paralelo, avanza hacia un modelo basado en la utilización de insumos importados.

En la misma línea, firmas como Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y Eseka, la compañía produce las marcas Cocot y Dufour, viene aplicando suspensiones, despidos y freno en sus estructuras productivas a raíz de las dificultades para competir con los productos importados.

La fabricante de Mauro Sergio y Kosiuko, cada vez más complicada

Precisamente, Textilana, con operaciones en Mar del Plata y también dueña de la firma Hilamar, acaba de notificar a los 175 empleados aún ligados a la textil que extenderá hasta junio su esquema de suspensiones y pago acotado de salarios. En noviembre del año pasado, la compañía había establecido un plazo para retomar su operación «normal» que vencía el 31 de este mes.

El argumento enarbolado por la compañía para justificar la medida radica en que Textilana sigue sin ver recuperación en la demanda del mercado interno, además de presentar un enorme stock acumulado de prendas y dificultades para competir con los productos que llegan desde el exterior.

Hasta finales de junio, entonces, la empresa mantendrá su esquema de suspensiones y cubrirá el 78% de cada salario neto de los operarios alcanzados por la medida. Por estos días, Textilana mantiene a 60 empleados en actividad, pero en el ámbito de la indumentaria dan por hecho que esa cifra podría reducirse en las próximas semanas.

Por el lado de Eseka, la firma que provee a Cocot y Dufour atraviesa una instancia de conflicto por el despido de 140 personas efectuado en los últimos dos meses. Al mismo tiempo, la empresa viene cubriendo salarios, aguinaldo y vacaciones bajo un régimen de cuotas.

Tal como expuso iProfesional en una nota reciente, la empresa estaría dirigiendo su negocio a la importación de prendas ya confeccionadas desde China en detrimento de su producción a nivel local. A eso respondería, también, la decisión de Eseka de mantener abierto un esquema de retiros voluntarios.

