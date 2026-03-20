Cayó «el jefe» con pedido de captura y con celulares robados

En un operativo certero realizado esta madrugada, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito pertenecientes a la Unidad Regional 1, demoraron en el barrio Mariano Moreno a un hombre de 42 años que contaba con pedido de captura vigente.

El procedimiento se activó luego de que las cámaras del 911 detectaran a un sujeto intentando trepar las rejas de un Centro de Adultos Mayores en la intersección de avenida Horacio Guzmán y Perú.

Al llegar al lugar, la unidad Zorro 5 interceptó a un primer sospechoso que alegó estar cumpliendo un «encargo» de su empleador.

Minutos después apareció en escena el supuesto «jefe», quien al ser consultado en el sistema C.I.A.C., resultó tener una Solicitud de Paradero por Comparendo activa en el Sistema Federal (SI.F.CO.P), quedando inmediatamente bajo custodia policial.

Ya en la Seccional 30, se le secuestraron tres teléfonos celulares (Motorola, Xiaomi y Samsung) que el demorado no pudo desbloquear, entrando en constantes contradicciones sobre su procedencia.

Tanto el sujeto como los dispositivos quedaron a disposición de la justicia para establecer si los equipos son producto de robos ocurridos en la zona.