Hoy se realiza en Salta el Encuentro Regional de Mujeres Líderes del NOA

La jornada se llevará a cabo este viernes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y reunirá a referentes de toda la región para compartir experiencias, generar vínculos y fortalecer el liderazgo femenino.

Salta será hoy punto de encuentro para mujeres que lideran, emprenden y construyen en distintos ámbitos de la región. Hoy viernes 20 de marzo se desarrollará el Encuentro Regional de Mujeres Líderes del NOA, una propuesta pensada para conectar experiencias, generar redes y abrir nuevas oportunidades.

La actividad se realizará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en modalidad presencial y virtual, y se extenderá durante toda la jornada, desde las 8.30 hasta las 17.30.

El evento reunirá a profesionales de distintas provincias del norte argentino en un espacio de intercambio que buscará poner en valor el rol de la mujer en sectores clave de la economía regional.

A lo largo del día se abordarán temas estratégicos para el desarrollo del NOA, como la matriz productiva —con foco en turismo, agroindustria y minería—, la economía del conocimiento, el liderazgo ético y el desarrollo sostenible.

Además de las exposiciones, el encuentro propone instancias de networking e integración, con el objetivo de fortalecer vínculos entre profesionales y generar nuevas oportunidades de articulación.

La participación es sin costo para matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con su matrícula al día, mientras que el público en general puede sumarse abonando un arancel.

(InfoNegocios)