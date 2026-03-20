Cayeron dos «motochorros» tras robos en Perico y Palpalá

Tras una persecución por la avenida Villafañe de esta ciudad, la Policía logró interceptarla y recuperar el teléfono robado.

Efectivos de la Unidad Regional 6 demoraron esta madrugada en el centro de Perico a una mujer que había asaltado a un peatón en la plaza 9 de Julio.

Al verificar sus antecedentes con el CIAC, se descubrió que la mujer ya tenía medidas restrictivas y prohibición de salida del país.

​Por otro lado, en la ciudad de Palpalá, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito pertenecientes a la Unidad Regional 8, capturó a un sujeto que le había arrebatado el celular a una mujer cerca de la capilla San Ignacio de Loyola.

El delincuente intentó darse a la fuga, pero fue individualizado en la esquina de Madreselva y El Tuscal con el dispositivo sustraído entre sus pertenencias.

​En ambos procedimientos, los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes para quedar a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a sus dueños tras realizar la denuncia.